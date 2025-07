Zakato – Die Faust des Todes

Der Film spielt in China in den 1930er Jahren, einer Zeit, in der die Japaner zunehmend Einfluss im Land gewinnen. Ching King Kong (Chen Sing), ein herausragender Kung-Fu-Kämpfer, wird nach einem Akt der Notwehr verfolgt und soll ins Gefängnis. Ihm gelingt jedoch die Flucht. Derweil wird ein abgelegenes Dorf von einer Bande japanischer Marodeure unter der Führung des berüchtigten Zakato (Chen Kuan Tai) terrorisiert. Unterstützt wird Zakato von Hasegawa (Pak Sha-Lik), dem Kollaborateur Chen San (Suen Lam) und dem gefährlichen Daro (Fong Yau).

Während im Norden eine Seuche ausbricht, wollen die Dorfbewohner, darunter die Yu-Brüder, das Heilmittel „Drachen-Kraut“ in die betroffenen Gebiete bringen. Doch Zakato und seine Männer verfolgen eigennützigere Ziele: Sie wollen das Kraut als Verhandlungsmasse nutzen, um zwei ihrer gefangenen Männer zu befreien. Es entbrennt ein brutaler Kampf um das Kraut, bei dem mehrere Dorfbewohner grausam getötet werden, darunter Xiao Lan, die Verlobte eines Yu-Bruders. Ching King Kong könnte das Dorf retten, zögert aber noch….

ZAKATO verfügt weder über ein ausgefeiltes Drehbuch noch eine aufregende Kameraführung oder einen eleganten Schnitt, dafür ist er ansonsten handwerklich ordentlich gemacht. Die Kämpfe sind gut inszeniert und die Inszenierung steigert die Spannung bis zum finalen Duell zwischen Ching King Kong und Zakato. Interessant ist der Film außerdem als frühes Beispiel der Kampfchoreographie von Yuen Wo Ping, der später auch gern für Hollywood-Produktionen von CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON bis THE MATRIX gebucht wurde. Und für alle, denen die Musik bekannt vorkommen sollte – hier wurden fleißig bei James Bond und anderen Hollywoodfilmen geplündert….

Cinestrange Extreme hat hier wieder ein sehr aufwendiges Mediabook mit einer schön restaurierten Version herausgebracht, wobei Variante A sogar ein wattiertes Cover hat. Zu der gewohnt umfangreichen Ausstattung gehören auch folgende Extras: 84-seitiges und wirklich höchst informatives Booklet von Oliver Sodemann und Christoph N. Kellerbach, Mandarin-Fassung (ca. 92 Min.), Bildergalerie, Originaltrailer, Trailershow, Cover Artwork von Marc Fehse. Eine echte Empfehlung.