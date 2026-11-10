Dass für den ausländischen Markt neu-geschnittene, schamlos-neuinterpretierte Filme eine eigene Kunstform bilden können, dürfte nicht zuletzt SHOGUN ASSASSIN (1980) gezeigt haben. Ähnliche Herangehensweisen für den jeweils heimischen Markt, die man am ehesten noch als Geldmacherei abstempeln darf, finden sich auch bei TRAIL OF THE PINK PANTHER (1982) und etwaige sogar bei dem neuerschienenen JACKASS: BEST AND LAST (2026). Dabei werden manchmal mehrere Filme zu einem einzigen zusammengeschnitten und mit einer neuen Handlung über Overdub versehen wie bei ersterem Beispiel; in anderen Fällen gibt es eine zwar neu gefilmte Rahmenhandlung, aber wie bei einem Best-of werden Szenen älterer Filme hineingeschnitten – so bei dem PINK PANTHER-Beispiel, was sowohl Peter Sellers als auch Blake Edwards nicht im Entferntesten gerecht wird.

Eine besonders obskure und respektlose Form dieses Recycling-Films ist allerdings der Einsatz von Doubles. Meist wird diese Methode verwendet, wenn ein Star des Films oder ein Star der vorherigen Filmteile (bei einer Reihe) unglücklicherweise vor Beendigung verstorben ist. Berühmt-berüchtigt sind da wohl zwei Exemplare, die durch diese irrsinnige Taktik in die Annalen des Trash- bzw. Exploitation-Films eingegangen sind: PLAN 9 FROM OUTER SPACE (1957) und BRUCE LEE – MEIN LETZTER KAMPF (GAME OF DEATH, 1978). Bei ersterem wurde „Star“ Bela Lugosi durch einen nicht im Mindesten ähnlich aussehenden Mann verkörpert, der bekannterweise seinen Umhang vors Gesicht hielt, um zu kaschieren, dass er eben nicht der ehemalige Vampirfürst ist. Es gibt allerdings eine Szene mit dem echten Lugosi, der schlicht aus seinem Haus tritt und eine Blume ansieht… Man wird also entschädigt. Oder so.

Gleich mehrere Marathonläufe weiter geht allerdings das Produktionsteam von GAME OF DEATH rund um Raymond Chow, Robert Clouse und den immer genialen Sammo Hung, der auch für die überraschend überzeugende Action-Choreografie verantwortlich war. Bruce Lee, Star der zuvor veröffentlichten und variierend-einflussreichen Filme THE BIG BOSS (1971), FIST OF FURY (1972), THE WAY OF THE DRAGON (1972) und ENTER THE DRAGON (1973), verstarb vor Beendigung von GAME OF DEATH, hinterließ aber stundenlanges Footage und eine Konzept-Idee (das „Floor-Fighting“, bei dem man sich von Etage zu Etage höher kämpft und die Herausforderer schwieriger zu besiegen sind). So etwas lässt sich natürlich kein Hong-Kong- und schon gar kein Hollywood-Produzent entgehen, also wurden schlicht knapp über 12 Minuten des Originalmaterials als Finale eingesetzt und der Rest ist… Vollkommener Cash-Grab-Wahnsinn.

Gleich zwei Doubles wurden eingesetzt, um den schmerzlich vermissten Meister zu ersetzen, nämlich Kim Tai-jong und Yuen Biao – letzterer ein Meister für sich, der oft mit Sammo Hung und Jackie Chan zusammengearbeitet hat, aber auch selbst Filme verwirklichte wie zum Beispiel A KID FROM TIBET (1992). Das wäre an sich ja nicht einmal so schlimm, hätten die Produzenten nicht die schreckliche Idee gehabt, den beiden Ersatz-Lees immer besonders große Sonnenbrillen aufzudrücken und um das zu rechtfertigen, hängen am Spiegel von „Billy Lo“ (Bruce Lee) entsprechende Bilder vom echten Lee mit ähnlich überdimensionierter Sonnenbrille. Denn die konzipierte Story für GAME OF DEATH ist in ihrer Dreistheit beinahe genial: Billy Lo (Lee, Tai-jong, Biao) ist ein bekannter Martial-Arts-Star (wodurch der Einsatz von Stock-Footage der tatsächlichen Lee-Filme gerechtfertigt erscheint und diese sozusagen ein Doppelleben führen), wird aber von irgendwelchen Kriminellen belästigt, bis diese sogar seine Freundin entführen. Selbstredend muss er die kämpfend zurückerobern und dafür in einem Restaurant Etage für Etage überstehen, wobei ihm immer stärkere Gegner gegenübertreten. Man stelle es sich zwischen SUPER MARIO und REVENGE OF THE WARRIOR (2005) vor.

Ein entscheidender Wendepunkt im Film ist, als Lo am Set eines seiner Filme (FIST OF FURY) von einem Kriminellen ins Gesicht geschossen wird, ausgehend von einer Pistole, die eigentlich nur eine Attrappe sein sollte. Beinahe unheimlich nimmt das den Tod von Lees Sohn Brandon Lee vorweg, der am Set von THE CROW (1994) tatsächlich ähnlich tödlich verwundet wurde. Der Schuss ins Gesicht ermöglicht den Produzenten den Einsatz eines komplett bandagierten Gesichts, einer Physiognomie-verändernden Operation und den gefälschten Tod von Billy Lo. Was könnte man glaubhaft als gefälschte Bestattung von Billy zeigen? Genau, die echte Bestattung von Bruce Lee! Spätestens ab diesem Punkt weiß man, dass Hong Kong nichts heilig ist, auch ohne die Existenz eines Bruce Le oder Bruce Li oder Ang Lee… Gut, letzterer kann für seinen Nachnamen nichts.

Über die finalen Filmminuten muss nicht mehr viel gesagt werden, da darüber bereits allerhand bekannt ist und die Kampffinesse nicht erneut gewürdigt werden muss. Abschließend kann man allerhöchstens noch in Ehren erwähnen, dass der Kampf in der Umkleide gegen Robert Wall (der übrigens ganz real Lees Ehre gegen Steven Seagal verteidigen wollte) und der Ringkampf von Wall gegen Sammo Hung zu den unironischen Stärken des Films zählen und sich im Kanon des Martial-Arts-Films entsprechende Plätze sichern dürften. Unabhängig davon ist BRUCE LEE – MEIN LETZTER KAMPF definitiv nicht sein letzter gewesen, da unzählige Trittbrettfahrer schreiend und tretend über die Bildschirme geflogen sind und dabei mal mehr und mal weniger so aussehen sollten wie er. Aber trotzdem sollte man dieses Unikum der Filmgeschichte des einen oder anderen Blicks würdigen.