Dr. Erich Heller, Besitzer der Heller-Werke für Maschinenbau, will die oft schmutzige und gefährliche Schinderei der Arbeiter durch den Einsatz von Maschinenmenschen, sprich Roboter, ersetzen. Das wäre ein Segen für die ganze Menschheit! Werner Baumann, Bergwerksingenieur und mit allen Kumpels per Du, ist von Hellers Idee fasziniert und will sie in der Zeche Ehrenberg umsetzen, grübelt aber auch darüber, was denn dann aus seinen Bergleuten würde… Hellers genialer, nichtsdestotrotz wahnsinniger Wissenschaftler Prof. Wolf entwirft nicht nur die stählernen Arbeitsmaschinen, sondern heimlich – hinter verschlossenen Toren – auch eine monströse, elektrisch glühende Todesmaschine, mit der er sich zum Herrscher der Welt aufschwingen will. Dr. Heller, der nur Gutes im Sinn hat, will das Ding sofort verschrotten, was der Professor natürlich nicht zulässt…

Mit dem tragischen Tod von Dr. Heller ist auch sein Herzensprojekt fast dahin. Bald wird seine junge, schöne Witwe Vilma von miesen Anwälten beschwatzt, sie solle auf ihr Erbe verzichten – als Frau könne sie den Maschinen doch ohnehin nichts abgewinnen! Doch Vilmas neuer Verehrer Werner Baumann rettet sie vor den Verrätern. Gemeinsam verwirklichen Werner und Vilma die Vision von Dr. Heller – ergänzt um einen Passus, der nun auch die Verluste der Arbeiter kompensiert…

„Achtung, Achtung, wir leben im Zeitalter der Maschinen!“, tönt eine Stimme zu Filmbeginn. Was folgt, ist ein utopisches Märchen über gute Maschinen (die Arbeitsroboter) und böse Maschinen (der Blitze schleudernde Moloch). Das Besondere an DER HERR DER WELT ist, dass auch der gesellschaftspolitische, soziale Aspekt mitgedacht wurde: Was wird aus all den braven Menschen, die ihre Arbeit an die Maschinen verlieren? Die Antwort im Film ist so kühn wie naiv, doch gerade heute wird die Frage wieder ernsthaft diskutiert, je mehr Arbeitskräfte durch die Künstliche Intelligenz eingespart werden, je mehr die Konzerne daran verdienen, und je selbstherrlicher und undemokratischer sich die High-Tech-Milliardäre gebärden…

DER HERR DER WELT ist nicht nur ein lange vergessener, sondern auch gern übersehener Film – selbst bei den beiden größten Spezialisten für deutsche Kinomystik: Weder in „Die dämonische Leinwand“ von Lotte H. Eisner noch in „Von Caligari zu Hitler“ von Siegfried Kracauer findet sich ein Wort zu DER HERR DER WELT. Auch das kolossale, über 950 Seiten starke Kompendium „Der deutsche Film – Aus den Archiven der Deutschen Kinemathek“ verzeichnet zwar eine St.-Pauli-Puff-Plotte wie DAS GELBE HAUS AM PINNASBERG, aber eben nicht DER HERR DER WELT. Niemand will behaupten, dass DER HERR DER WELT ein verkanntes Meisterwerk sei, dafür ist er zu disparat und generisch, aber doch interessanter als „Das gelbe Haus am Pinnasberg“ – und sogar fortschrittlicher: Ganz nonchalant wird uns zu verstehen gegeben, dass eine Witwe ihr Herz sehr wohl noch einmal neu verschenken darf (im Kaiserreich war das noch anders).

DER HERR DER WELT ist lustvolles Genrekino, wie man es aus deutschen Landen nur noch selten zu sehen bekam, als Hitler und Goebbels dem Phantastischen Kino fast vollständig den Garaus machten: Von den 1094 Filmen des „Dritten Reichs“ fielen ganze 12 ins Genre der Phantastik, schreiben Kraft Wetzel und Peter Hagemann in „Liebe, Tod und Technik – Kino des Phantastischen 1933–1945“ (so auch der Titel der Berlinale-Retrospektive 1977), und die meisten dieser wenigen Filme widmeten sich deutschen Spukgeschichten oder Märchen (z.B. MÜNCHHAUSEN). Noch lange nach 1945 galten „Grusel- und Zukunftsfilme“ in Deutschland als totaler Quatsch und Verderbnis der Jugend.

Harry Piel, legendärer Abenteuerfilmer hauptsächlich der 1910er- bis 1930er-Jahre und fast immer sein eigener Star und Stuntman (hier nicht!), drehte DER HERR DER WELT als vierten und letzten großen seiner Science-Fiction-Filme – nach DIE GROSSE WETTE (1915), EIN UNSICHTBARER GEHT DURCH DIE STADT (1933) und STADT OHNE MASKE (ebenfalls 1934).

Zwei lange, für deutsche Verhältnisse ungewöhnlich ausgewalzte Actionsequenzen rahmen die Geschichte ein (wer keine Spoiler mag, überspringe bitte diesen Absatz). Kurz nach Filmbeginn werden wir Zeuge, wie ein Schacht des Kohlebergwerks zusammenbricht, wie dunkle Staubwolken die Stollen vernebeln, Feuer aus allen Ecken schießt, Stützbalken wie Fackeln brennen, Gesteinsbrocken viele Männer unter sich begraben und die übrigen Bergleute panisch wegrennen (die Flucht wurde im damals schier unvermeidlichen, zappeligen „Action 18“-Modus gedreht, also mit 18 statt 24 Bildern pro Sekunde). 1934 muss das sensationell gewirkt haben, aber auch heute noch ist man beeindruckt. Jedenfalls schaffte es der Film in einer untertitelten Fassung sogar bis in die USA. Die zweite elaborierte Actionsequenz erfolgt kurz vor dem Ende: Die Todesmaschine des Prof. Wolf setzt sich in Gang, um erst Ingenieur Baumann und Witwe Heller in die Enge zu treiben und zu töten (was natürlich nicht gelingt), das große Tor zu sprengen, am Ende das ganze Fabrikgebäude zu Fall zu bringen (was mit recht überzeugenden Modellaufnahmen umgesetzt wurde).

Die Hauptrolle spielt Siegfried Schürenberg, der so jung ist, dass ich ihn zunächst nur an seiner markanten Stimme erkannt habe. Heute kennt man ihn vor allem für seine Auftritte in mehreren EDGAR-WALLACE-Filmen der 1960er-Jahre, gern als Sir John von Scotland Yard. Sybille Schmitz ist so fotogen wie in ihrem berühmtesten Werk VAMPYR (1932) von Carl Theodor Dreyer. Interessant ist auch Walter Franck als „mad scientist“ Prof. Wolf mit stierem Blick, wallender Frisur, etwas seltsamer Aussprache und dunklen Gummihandschuhen: Die sind für seine Arbeit möglicherweise eher unnütz, sehen aber schön dämonisch aus – wer spekulieren will, darf in ihm einen Vorläufer des typischen Giallo-Killers mit schwarzen Lederhandschuhen sehen, wer nüchtern bleibt, erkennt in ihm einen Wiedergänger von Fritz Langs Tech-Schurke DR. MABUSE. Prof. Wolfs Labor besitzt Ausstattungs-Merkmale des ersten FRANKENSTEIN-Films von 1931 (nur 3 Jahre früher), ist ansonsten die futuristisch anmutende AEG-Schaltzentrale, die sie eben war – die drei großen Lettern beließ man der Einfachheit halber an den Wänden.

Die große Frage bleibt: Wieso kennt man heute noch die deutschen Utopie- / Dystopie-Klassiker METROPOLIS (1927), F.P. 1 ANTWORTET NICHT (1932), DER TUNNEL (1933) und GOLD (1934), aber nicht auch DER HERR DER WELT? Der Film muss unbedingt wiederentdeckt werden!

(Verfügbarkeit: DER HERR DER WELT wurde 2022 im Auftrag des Filmmuseums Düsseldorf restauriert und digitalisiert und steht Kommunalen Kinos als DCP zur Verfügung.)