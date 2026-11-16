Chris Marrs Pilieros APOFENIACS basiert auf einer ganz simplen Voraussetzung: Was passiert, wenn jeder Idiot in no time ein Deep-Fake-Filmchen von jemand anderem machen kann. Ja, Piliero stellt fiese Vollidioten und hochkomplexe Technologie so zusammen, wie Tarantino Knarren und Vollidioten zu einem explosiven Gemisch verbindet. Bei beiden ist das Massaker kaum abzuwenden. Ebenfalls Tarantino-like ist die anfänglich lose Verbindung kleiner Geschichten, die dann zum großen Finale führen.

„Reality’s about to get really confusing”, sagt der hochnervöse, cholerische Psycho Duke (Aaron Holiday), und jedes Mal, wenn er sich über jemanden ärgert, promptet er rasch ein Deep-Fake-Video seines Gegenübers, das er geschickt spreadet, bis die denunzierte Person in ihrem Umfeld richtig Probleme bekommt. Als etwa die smarte Lazzy (Paige Searcy) den Barista in einem Café vor Dukes Ärger in Schutz nimmt, tickt jener völlig aus: Indem er ein Deepfake-Filmchen von Lazzy postet, kann er sie aufs Übelste denunzieren, ohne dass er nachverfolgt wird. In der Eingangsszene schwört ein Mann Rache, weil er ein Filmchen zugeschickt kriegt, in dem er seine Freundin im Bett mit einem anderen sieht. In einem Haus in der Wüste stürzt eine Party unter vier Kumpels ab. Immer geht es um Desinformation, für einmal nicht im Politischen, sondern im Privaten, ganz kreativ mit fiesen, hintergründigen Verleumdungen.

Gelegenheit macht Desinformanten. Aber nicht nur das. Pilieros Charaktere sind eben auch so psychopathisch und egoman, dass sie die Technik auch anwenden wollen (das sieht man ja bereits mit den Deepfake- oder Non-Deepfake-Revenge-Porn). Dass in der Story keine Figur zur Hauptfigur wird, ist deshalb folgerichtig: Dargestellt wird ein Beziehungsgeflecht von Menschen, die sich als Freunde, Geschäftspartner kennen oder sich überhaupt nicht kennen – und sie alle sind gefährdet. Und so erstaunt es auch nicht, dass die virtuelle Einwirkung auf die Menschen nur das Schlechteste hervorbringt: nämlich rücksichtslose Gewaltausbrüche. Doch die sind wunderbar unterhaltsam und blutig! Piliero entpuppt sich damit als Regisseur, der mit leichter Splatter-Unterhaltung ein immer drängenderes Thema breitschlägt.

Ach ja, und Apophänie ist eine Wahrnehmungsverzerrung, bei der Betroffene „scheinbare Muster und Beziehungen in zufälligen, bedeutungslosen Einzelheiten der Umwelt“ wahrnehmen (Wikipedia). Ob das der Kern der Psychosen der hier dargestellten Charaktere (oder der Gesellschaft) ist, dessen können sich all jene vergewissern, die dieses gute Stück Unterhaltung zu Gesicht kriegen.

Piliero selbst hat sich bisher vor allem als Musikvideo-Regisseur hervorgetan und dort als Storyteller etabliert: Das „Tighten Up“-Video für die Black Keys gewann 2010 den MTV Video Music Award for Breakthrough Video, in dem sich Dan Auerbach und Patrick Carney auf einem Kinderspielplatz prügeln. „Howlin’ for you“ (2011, Black Keys) gerierte sich dann gar wie der Trailer eines Revenge-Films. Auch Videos für Britney Spears, Kesha oder Ariana Grande haben zumindest ansatzweise immer eine Storyline.